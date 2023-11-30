Завершено предварительное следствие по уголовному делу еще 13 человек, обвиняемых в сотрудничестве со спецслужбами Ирана. Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Новруза Керимова.

Перед судом предстанут Юсиф Мирзоев, Эльвин Джафаров, Эльгюн Агаев, Магеррамали Мусаев, Гусейн Гусейнзаде, Савалан Гусейнли, Этибар Мамедзаде, Мир Васид Алиев, Ильхам Шихалиев, Фаиг Зейналов, Илькин Багиров, Вугар Мадатов и Руслан Алиев.

Отметим, что вышеуказанные лица были задержаны в результате совместных операций Министерства внутренних дел (МВД), Службы государственной безопасности и Генпрокуратуры Азербайджана. В их совместном заявлении говорится, что в рамках оперативных мер были пресечены преступные действия, которые планировала совершить группа граждан Азербайджана, завербованных иранскими спецслужбами путем религиозной пропаганды.

Было установлено, что Руфулла Ахундзаде и его сын Алмурсал Ахундзаде, сотрудничавшие со спецслужбами Ирана, разработали план действий по организации вооруженных беспорядков на территории Азербайджана с целью создания государства «Карима» путем насильственного изменения конституционного строя Азербайджана, по созданию специальных отрядов сопротивления для покушения на жизнь общественных деятелей и должностных лиц. В рамках этого плана Руфулла Ахундзаде создал специальные группы в WhatsApp, Telegram и других мессенджерах.

Ахундзаде также планировал отправить в Иран членов группы под предлогом получения религиозного образования, а на деле для привлечения их к военным учениям и вовлечения в состав незаконных вооруженных экстремистских организаций.

После проведенных в Азербайджане успешных операций по разоблачению лиц, привлеченных к тайному сотрудничеству с иностранными спецслужбами, Ахундзаде поручил закрыть созданные им группы в мессенджерах, а членам группы некоторое время не проявлять активность в социальных сетях. Члены группы также направляли денежные средства из-за границы на пропаганду религиозного радикализма в Азербайджане и финансирование другой подрывной деятельности.

Оперативно-розыскные и следственные мероприятия в этом направлении продолжаются.