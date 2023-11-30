Лидеры Евросоюза едут к Си Цзиньпину с просьбой

Сообщается, что европейцы лично попросят Си обуздать 13 таких компаний, уличенных в снабжении России европейской продукцией, необходимой для производства вооружений. Ведущие страны ЕС, включая Германию и Францию, также считают необходимым напрямую обсудить этот вопрос с китайским руководством.

Через неделю лидеры Евросоюза, включая глав Европейского совета и Еврокомиссии Шарля Мишеля и Урсулу фон дер Ляйен, а также главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, посетят Пекин. Одной из тем переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином станут поставки в Россию санкционных западных товаров через зарегистрированные в Китае фирмы. Об этом информирует The Moscow Times со ссылкой на китайские СМИ.

От ответа Си может зависеть, включат ли европейцы эти компании в 12-й пакет санкций. Пока их решили в него не добавлять, но это может быть сделано, если ЕС не добьется от китайских властей твердого обязательства действовать.

По оценке ЕС, через Китай идет около 70% попадающих в Россию европейских товаров, запрещенных к экспорту. В итоге чипы и прочая технологическая продукция используется в вооружениях, которые применяются в войне против Украины.

Еще одна тема переговоров в Пекине — более активное участие Китая в обсуждении мирной формулы президента Владимира Зеленского. Европейцы также вновь попросят Си использовать свое влияние на Путина, чтобы остановить войну в Украине, но надежд на это мало, пишут китайские СМИ.