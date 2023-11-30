Баку возвращается к имперскому наследию кызылбашей

17:17

B Баку состоялась международная конференция на тему "Наследие кызылбашей в Азербайджане: по следам истории". Мероприятие, проведенное при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры совместно с Организацией Совета глобального наследия кызылбашей, состоялось в соответствии с планом мероприятий, проведение которых предусмотрено в Азербайджанской Республике в рамках "Года Гейдара Алиева". Открывая конференцию, заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев поприветствовал делегатов и гостей и рассказал о целях проведения конференции и деятельности комитета.

Он отметил, что использование в далекой и предстоящей перспективе в общенациональных целях исторического имперского наследия (человеческого капитала, материального и нематериального наследия) созданных кызылбашами Азербайджана, появившимися во второй половине XV века, государств Сефевидов, Афшаров и Каджаров в Центральной и Южной Азии, является исторической необходимостью, и Государственный комитет по работе с диаспорой приступил к деятельности по реализации этой важной миссии. Заместитель министра культуры Aзербайджанской Республики Фарид Джафарли выразил поддержку проведению конференции, посвященной актуальной теме. Констатировав, что Министерство культуры одновременно отвечает за охрану исторических памятников, заместитель министра с сожалением отметил, что в результате 30-летней оккупации со стороны Армении жертвой армянского вандализма, наряду с многочисленными историческими памятниками, стало также наследие кызылбашей. Председатель Организации Совета глобального наследия кызылбашей Бабек Гусейнли подчеркнул, что рад приветствовать в родном краю представителей участвующих в конференции поколений кызылбашей. Oн сообщил, что организация создана три года назад при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, что она осуществляла активную деятельность по доведению до мировой общественности азербайджанских реалий во время Второй Карабахской войны, рассказал о проектах, осуществляемых в настоящее время в Афганистане, Пакистане и Индии.

А заместитель председателя Организации Совета глобального наследия кызылбашей, исполнительный директор всемирно известного холдинга Delta Health Group Арши Кызылбаш отметил, что цель заключается в развитии организации, а также в том, чтобы ООН и ЮНЕСКО приняли ее как структуру, охраняющую мировое наследие. Отметим, что в церемонии открытия конференции приняли участие представители Совета глобального наследия кызылбашей в Пакистане, Турции, США, Канаде, Соединенном Королевстве, Сингапуре и Афганистане, депутаты Милли Меджлиса, исследователи наследия кызылбашей из Азербайджана и Турции, представители различных государственных структур, неправительственных и международных организаций. Конференция продолжила работу в панельных заседаниях. Затем гости посетили Центр Гейдара Алиева и совершили поездку в Шушу. По пути гости стали свидетелями актов вандализма и разрушений, учиненных армянскими захватчиками в Карабахе во время 30-летней оккупации, и широкомасштабной созидательно-восстановительной работы, проводимой в поствоенный период.

Сотрудник Управления Государственного заповедника города Шуша подробно проинформировал гостей об истории создания, развитии Шуши, являющейся одним из важнейших городов Азербайджана и считающейся музыкальным центром Кавказа, о том, что в годы оккупации армянские вандалы, дабы стереть исторические следы азербайджанцев, разрушили их исторические архитектурные, культурные и религиозные памятники в городе, и ответил на вопросы. Гости посетили площадь Расстрелянные памятники, дом Хуршидбану Натаван, Родник ханской дочери, мечеть Юхары Говхарага, мавзолей Моллы Панаха Вагифа, побывали у Гянджинских ворот, в Шушинской крепости и на Джыдыр дюзю. Гостям была представлена информация об осуществляемой в Шуше восстановительно-созидательной работе, проведении нашей культурной столицей крупномасштабных мероприятий. Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с участниками международной конференции на тему "Наследие кызылбашей в Азербайджане: по следам истории".