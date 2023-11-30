Индия считает выгодной транспортировку грузов через Азербайджан

Международный транспортный коридор (МТК) «Север-Юг» является одним из важнейших проектов для Индии, сказал генконсул Индии в Санкт-Петербурге Кумар Гаурав, пишут российские СМИ.

По его словам, с точки зрения логистики канал движения грузов через МТК Индии выгоден, так как протяженность пути из Мумбаи в центральную Россию через Иран и Азербайджан в сравнении с Суэцким каналом гораздо меньше – примерно 7,2 тыс. против 16 тыс. километров.

«Не только протяженность, но и цена также снижается практически на 40%», - уточнил генконсул.

Дипломат подчеркнул, что Индии МТК дает возможность выхода на стратегически важные рынки – не только российский, но и в Центральную Азию, Европу.