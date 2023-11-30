В пятницу, 1 декабря, посол Полад Бюльбюль оглы в качестве дуайена дипломатического корпуса в Российской Федерации принял нового посла Великобритании в России Найджела Кейси. В пресс-службе дипведомства сообщили haqqin.az, что посол Азербайджана поздравил британского коллегу с назначением на ответственную и почетную должность, пожелав ему успехов в дальнейшей деятельности.

Во время беседы Полад Бюльбюль оглы подробно рассказал Кейси о гуманитарных мерах Азербайджана по добровольному переселению армянского населения, особо подчеркнув, что, как подтвердили и представители международных организаций, в этом процессе не было никакого насилия против мирного населения, ответственность за отъезд армянских жителей из Азербайджана несут Армения и находившийся под ее контролем сепаратистский режим.

Посол Азербайджана дал подробную информацию о деятельности азербайджанского правительства по реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе, в правовое и социально-экономическое поле Азербайджана. Посол отметил, что соответствующие государственные структуры Азербайджана в Ханкенди продолжают заниматься оказанием гуманитарной и социальной помощи.

Наряду с этим Полад Бюльбюль оглы рассказал послу Великобритании о масштабных строительно-восстановительных работах, проводимых правительством Азербайджана на освобожденных территориях, особо подчеркнув, что, согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 ноября, в Ханкенди создается Карабахский университет.