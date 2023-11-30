Пессимистичный прогноз Гордона: У Украины будет слабая позиция

Украинский журналист Дмитрий Гордон высказал свое мнение о том, сможет ли Украина сейчас получить более выгодные условия для мирного соглашения с РФ, чем в марте 2022 года.

«Те (россияне) наращивают производство, атакуют. У нас недополучение оружия, не хватает ребят. И они измождают нашу инфраструктуру, нас. Раскалывают украинское общество изнутри. Подкупают политиков на Западе. Санкции не работают. Не может страна-агрессор получать от нефти и газа 600 миллиардов долларов в год, это исключено. Конечно, когда у тебя есть бабки, ты воюешь дальше. Это значит, что, если мы простагнируем в таком состоянии, когда мы не продвигаемся, Запад скажет, о чем они уже говорят: «Ну, вы видите, у вас не получается контрнаступление. Денег вам давать больше мы не можем в таком объеме, потому что нас не поймут наши налогоплательщики. Если бы у вас удалось контрнаступление, мы бы могли объяснить нашим гражданам. Оружие давать в таком объеме мы вам не можем. Идите договаривайтесь с русскими». Так они могут сказать», - цитирует «Страна.ua» Гордона.

При этом журналист не уверен, что Украину возьмут в ЕС и НАТО: «Я слышу только разговоры пока».

По его мнению, Запад хочет снова торговать с Россией и не принимать Украину в свои блоки. На будущих возможных переговорах, считает Гордон, у Украины будет слабая позиция, а РФ опять потребует отказаться от НАТО, но уже с фиксацией территорий по текущей линии фронта. «Возникает тогда вопрос к Давиду Арахамия: о чем вы тогда пытались договориться? Прошло столько времени, такие потери страшные. Так те условия лучше, чем эти, или хуже?» - задается вопросом Гордон.