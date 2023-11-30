Турция не оставляет попыток стать посредником

Турция готова взять на себя любую ответственность для урегулирования кризиса в Газе. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае, передают турецкие СМИ.

"Турция готова взять на себя любую ответственность в ходе процесса [урегулирования]. Я хотел бы еще раз озвучить наши девизы: "Мир больше пяти [членов СБ ООН]" и "Более справедливый мир возможен", — сказал турецкий лидер.

По его словам, насилие, совершаемое Израилем в секторе Газа, представляет собой военное преступление и преступление против человечности. "Виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с международным правом", — отметил Эрдоган.

"Израильские нападения, унесшие жизни свыше 16 тыс. ни в чем не повинных палестинских гражданских лиц, большинство из которых дети и женщины, не могут быть оправданы", — подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган вновь высказался за решение палестинской проблемы на основе принципа сосуществования двух государств. "Недавние события вновь подтвердили необходимость создания независимого Государства Палестина на основе границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", — отметил он.

Президент Турции ранее неоднократно заявлял о готовности его страны выступить гарантом мирного урегулирования в Газе и предлагал созвать в этих целях международную мирную конференцию.