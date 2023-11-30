Глава турецких националистов угрожает Израилю войной

Глава Партии националистического движения (MHP) Турции Девлет Бахчели выступил с резким осуждением израильской операции в Газе, обозначив ее как одно из самых жестоких кровопролитий современности. В своем заявлении в социальных сетях он утверждает, что с 7 октября 2023 года израильские нападения привели к гибели более 16 тыс. палестинцев и ранениям десятков тысяч, передает TRT Haber.

Глава националистов подчеркнул, что действия Израиля, включая возобновление ударов после временного перемирия, представляют собой "преступления против человечности". Он осудил бомбардировки Газы, назвав анклав "полосой смерти".

Также Бахчели призвал к созданию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме на основе границ 1967 года. Он потребовал, чтобы Израиль выплатил компенсацию, и чтобы его руководство, включая Биньямина Нетаньяху, было привлечено к ответственности перед Международным уголовным судом за свои действия.

Бахчели выразил мнение, что еврейское сообщество должно осудить агрессию Израиля и выразил готовность турецкой нации поддержать палестинцев.

"Турецкий народ не желает больше молчать и оставаться в стороне от кровопролития и геноцида, происходящих изо дня в день", — сказал Бахчели, подчеркнув, что "любящие Иерусалим добровольцы готовы на все ради защиты угнетенных палестинских братьев и исламских ценностей".