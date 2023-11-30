Погромщиков аэропорта Махачкалы наказывают

Административные аресты от 1 до 10 суток, штрафы и обязательные работы назначены различными судами Дагестана 242 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Судами республики на сегодняшний день рассмотрено 242 дела об административных правонарушениях, возбужденных после беспорядков в аэропорту по статьям 19.3, 20.1 и 20.2 КоАП РФ. Из них 104 правонарушителям назначен административный арест от 1 до 10 суток, на 94-х наложен административный штраф от 3 000 до 10 000 рублей, 42 назначены обязательные работы", — сказала Мамаева.

Она добавила, что в отношении двух лиц производство прекращено.

Ранее сообщалось, что 44 участника беспорядков в аэропорту Махачкалы, обвиняемые по ч. 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), обжаловали аресты в Верховном суде Дагестана.