«Музыканты-вагнеровцы» предпочитают «Камертон»
Бывшие бойцы ЧВК "Вагнер" регулярно пополняют созданный на базе спецназа "Ахмат" отряд "Камертон", пишет ТАСС.
Как сообщил нам командир отряда с позывным Пресс, это происходит без специальных рекрутинговых проектов, информация об отряде распространяется при помощи сарафанного радио.
Сейчас численность и обеспеченность ресурсами отряда достаточная для выполнения поставленных задач, говорится в материале.
Также "Камертон" включает в себя как штурмовые группы, так и бронетанковые, и артиллерийские соединения.
Пресс уточнил, что "Ахмат" является самодостаточным подразделением со своими подходами и методиками. По словам Пресса, руководство "Ахмата" позволило "Камертону" в полной мере использовать свои сильные стороны.