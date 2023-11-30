«Музыканты-вагнеровцы» предпочитают «Камертон»

Как сообщил нам командир отряда с позывным Пресс, это происходит без специальных рекрутинговых проектов, информация об отряде распространяется при помощи сарафанного радио.

Сейчас численность и обеспеченность ресурсами отряда достаточная для выполнения поставленных задач, говорится в материале.

Также "Камертон" включает в себя как штурмовые группы, так и бронетанковые, и артиллерийские соединения.

Пресс уточнил, что "Ахмат" является самодостаточным подразделением со своими подходами и методиками. По словам Пресса, руководство "Ахмата" позволило "Камертону" в полной мере использовать свои сильные стороны.