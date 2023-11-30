В пятницу в результате обстрела израильскими войсками приграничного города Хула на юге Ливана погибли два человека, сообщает близкий к "Хезболле" телеканал Al Manar.

*** 19:51



Армия обороны Израиля сообщает о нанесении ударов по формированиям "Хезболлы" на юге Ливана, вблизи северной общины Зарит. Это произошло на фоне сообщений о возобновлении "Хезболлой" нападений на Израиль, сообщает The Times of Israel.

Согласно информации ЦАХАЛ, из Ливана было выпущено несколько ракет в направлении армейских постов вдоль северной границы Израиля.

Две ракеты, запущенные в направлении Кирьят-Шмоны, были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол".

В ответ на это Армия обороны Израиля провела артиллерийский обстрел источника огня.

В то же время "Хезболла" взяла на себя ответственность за атаку на позиции Армии обороны Израиля на границе, произошедшую в последние несколько часов.