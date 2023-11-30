Бои между Израилем и «Хезболлой»: есть погибшие видео; обновлено 20:17
В пятницу в результате обстрела израильскими войсками приграничного города Хула на юге Ливана погибли два человека, сообщает близкий к "Хезболле" телеканал Al Manar.
*** 19:51
Армия обороны Израиля сообщает о нанесении ударов по формированиям "Хезболлы" на юге Ливана, вблизи северной общины Зарит. Это произошло на фоне сообщений о возобновлении "Хезболлой" нападений на Израиль, сообщает The Times of Israel.
Согласно информации ЦАХАЛ, из Ливана было выпущено несколько ракет в направлении армейских постов вдоль северной границы Израиля.
Две ракеты, запущенные в направлении Кирьят-Шмоны, были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол".
В ответ на это Армия обороны Израиля провела артиллерийский обстрел источника огня.
В то же время "Хезболла" взяла на себя ответственность за атаку на позиции Армии обороны Израиля на границе, произошедшую в последние несколько часов.
לפני זמן קצר כוחות צה״ל תקפו חוליית מחבלים שפעלה בשטח לבנון סמוך למרחב זרעית.— דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) December 1, 2023
כמו כן, זוהו מספר שיגורים שחצו משטח לבנון לעבר מוצבי צה״ל במרחב ראש הנקרה ומרגליות וכן לעבר העיר קרית שמונה.
לוחמי ההגנה האווירית יירטו בהצלחה שני שיגורים במרחב קריית שמונה >> pic.twitter.com/rGnxQxEVFd