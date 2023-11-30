В Гусаре задержан мужчина с пистолетом Макарова
В Гусарском районе Азербайджана задержан мужчина, пытавшийся продать пистолет Макарова. Об этом сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы МВД.
В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции на основании оперативной информации, поступившей в Гусарский районный отдел полиции (РОП), на территории села Ясаб Гусарского района был задержан Эльдар Алиев (1984 г.р.).
В ходе обыска при нем были обнаружены и изъяты 1 пистолет Макарова, 5 патронов и магазин. Э.Алиев сообщил в ходе расследования, что приобрел пистолет некоторое время назад в Баку с целью продажи.
По факту в Гусарском РОП проводится расследование.