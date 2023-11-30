«После двадцати месяцев интенсивных боевых действий российская армия полностью взяла под контроль город Марьинка в Донецкой области. Последние украинские защитники были вытеснены из города, население которого составляло 10 700 человек, и теперь он лежит в руинах», — пишет он.

Марьинка располагается в непосредственной близости от линии фронта, сформировавшейся в 2014-2015 годах. С 2022 года российские войска активизировали наступательные действия, завладели большей частью города и вели боевые действия за его западную часть, которая до последнего времени оставалась под контролем ВСУ.

Ранее Рёпке утверждал, что в ходе боевых действий Марьинка была практически стерта с лица земли.