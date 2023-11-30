Теперь Лавров предъявляет претензии постпреду Армении при ОБСЕ

В ходе двусторонней встречи глав МИД Армении и России Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова, состоявшейся в рамках ежегодной встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ в Скопье, последний сделал замечание в адрес постоянного представителя Армении при ОБСЕ Армена Папикяна.

«Посол у вас что, самостоятельный, без указаний работает?», — спросил Лавров.

Вопрос главы МИД России удивил армянского министра, который ответил отрицательно. Из видеозаписи неясно, выпад Лаврова был неожиданным или темой разговора дипломатов был именно Папикян.