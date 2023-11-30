Теперь Лавров предъявляет претензии постпреду Армении при ОБСЕ
В ходе двусторонней встречи глав МИД Армении и России Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова, состоявшейся в рамках ежегодной встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ в Скопье, последний сделал замечание в адрес постоянного представителя Армении при ОБСЕ Армена Папикяна.
«Посол у вас что, самостоятельный, без указаний работает?», — спросил Лавров.
Вопрос главы МИД России удивил армянского министра, который ответил отрицательно. Из видеозаписи неясно, выпад Лаврова был неожиданным или темой разговора дипломатов был именно Папикян.
Отметим, что Армен Папикян на дипломата учился в США (Университет Тафтса). Затем прошел подготовку по программе обороны НАТО в Италии и программе безопасности в Университете Джорджа Маршалла. Работал в МИД Армении в департаменте сотрудничества с НАТО (должность - второй секретарь), а затем в департаменте безопасности управления контроля над обычными вооружениями. После Папикян трудился в ООН. Сейчас он возглавляет посольство Армении в Австрии.
Папикян тесно сотрудничал с западными структурами еще до прихода к власти Никола Пашиняна. Утверждается, что он имеет тесные связи с Великобританией и Францией.
Обнародованная сторонами официальная информация о первой после длительного перерыва встрече министров иностранных дел Армении и России состоит из общих фраз. В пресс-службе МИД Армении заявили, что в ходе встречи «Мирзоян в очередной раз ознакомил российскую сторону с позицией Армении, касающейся шагов и политики РФ относительно двусторонней и региональной повестки».
В сообщении же пресс-службы российского МИД указывается: «Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, а также взаимодействие на международных площадках и в рамках общих интеграционных объединений. Состоялся обмен мнениями по региональной проблематике. С российской стороны подтверждена готовность энергично содействовать продвижению армяно-азербайджанской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 гг., включая выход на заключение мирного договора между Ереваном и Баку. Подтверждена востребованность дальнейших контактов на различных уровнях».