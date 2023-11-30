Россия наберет полмиллиона контрактников

До конца года Вооруженные силы России наберут полмиллиона контрактников. Как передают российские СМИ, об этом во время рабочей поездки в Сибирский федеральный округ заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Согласно статистике Министерства обороны, с 1 января по 1 декабря 2023 года на военную службу по контракту уже принято более 452 000 человек.

«Отмечу системный подход руководства ряда субъектов федерации, в частности столицы, то есть Москвы, Севастополя, Чеченской республики к доукомплектованию контрактниками объединенной группировки войск», — рассказал Медведев.

В декабре 2022 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул необходимость увеличения числа контрактников и расширения штата армии с 1,15 до 1,5 миллиона военнослужащих. При этом планировалось, что почти половина из них, т. е. 695 тыс. человек, будут контрактниками.