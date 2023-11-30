Арестовали экс-председателя банка

После оглашения приговора Эльмихан Набиев был арестован в зале суда. Напомним, что Набиев был задержан в ноябре 2017 года.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана, следствие по его делу велось Главным управлением по борьбе с коррупцией. Набиева подозревали в незаконных банковских операциях, в том числе в выдаче незаконных кредитов на общую сумму 8 млн 405 тыс. манатов и в присвоении кредитов на 809 тысяч манатов, оформленных на разных физических лиц.

Бакинский суд по тяжким преступлениям 5 июля 2018 года признал Набиева невиновным по статье о присвоении и растрате в крупном размере, назначив условное наказание за злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями. После этого Набиев был освобожден прямо в зале суда.

Однако, не согласный с приговором государственный обвинитель обратился в Верховный суд с кассационной жалобой, которая была направлена в Бакинский апелляционный суд.