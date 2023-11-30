Россия и Украина ведут тайные мирные переговоры через каналы Герасимова и Залужного, несмотря на противодействие со стороны президента Украины Владимира Зеленского и Белого дома. Об этом в своей статье, опубликованной на платформе Substack, утверждает американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на информацию от анонимных американских чиновников.

В материале Херша утверждается, что стороны обсуждают возможность фиксации границ по текущей линии фронта, при этом Россия сохраняет контроль над Крымом и территориями самопровозглашенных ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Взамен обсуждается, что Украина может быть принята в НАТО при условии неразмещения войск и наступательных вооружений альянса на ее территории.

"Американский чиновник сообщил, что Зеленскому дали понять, что не ему, а "военным решать эту проблему, и переговоры продолжатся с вами или без вас", — написал Херш.

Сеймур Херш - американский журналист-расследователь, известный своими материалами о массовых убийствах в Сонгми и злоупотреблениях в тюрьме Абу-Грейб. Он также комментировал события, связанные с Россией, и его взгляды часто включают критику внешней политики США по отношению к РФ.