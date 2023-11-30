Назарбаев рассказал о конфликтах вокруг передачи власти Токаеву

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своих мемуарах отметил, что некоторые политики критически отнеслись к его решению передать полномочия Касым-Жомарту Токаеву. Он упомянул, что сопротивление было связано с вопросами о достаточности опыта Токаева, особенно в экономической сфере, и внутренней борьбой за власть. Цитаты из книги приводит издание Tengrinews.

«Токаев до этого всю жизнь работал в сфере дипломатии, и что практическими вопросами экономики он занимался не более трех лет в бытность вице-премьером и премьер-министром Казахстана, эти люди втайне опасались, что он не сможет во всей полноте потянуть президентскую ношу и, стало быть, ответственность за все дела в жизни страны», — написал Нурсултан Назарбаев в мемуарах «Моя жизнь. От зависимости к свободе», — говорится в книге.

Назарбаев, впервые избранный на пост президента в 1991 году, пробыл на этой должности более 25 лет. Он подал в отставку 19 марта 2019 года. Исполняющим обязанности президента стал занимавший на тот момент должность председателя сената Касым-Жомарт Токаев. В июне того же года он победил на внеочередных президентских выборах.

Он также указал на внутренние конфликты, где его оппоненты, желавшие занять президентское кресло, сначала смогли выразить свое несогласие с его решением, а затем с волеизъявлением народа на выборах.

В дополнение Назарбаев выразил мнение, что его решение о передаче Токаеву лидерства в правящей партии «Нур Отан», переименованной впоследствии в «Аманат», спровоцировало активизацию оппозиции и привело к протестам в январе 2022 года. В результате этих событий Назарбаев лишился нескольких привилегий, включая статус елбасы и почетного сенатора.