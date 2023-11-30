Женская сборная Азербайджана по футболу сделала то, что никогда не удавалось мужской

Женская сборная Азербайджана по футболу провела свой пятый матч в Лиге наций УЕФА.

Наша команда играла в Лимассоле с Кипром и выиграла со счетом 1:0, гарантировав себе 1-е место в группе и выход из лиги «С» в лигу «B».

Единственный мяч в сегодняшнем матче на 8-й минуте забила Диана Мамедова. Сборная Азербайджана доигрывала встречу вдесятером – на 87-й минуте вторую желтую карточку получила Маня Моллаева.

В предыдущих матчах сборная Азербайджана сыграла дома вничью с Кипром (1:1), обыграла в гостях Черногорию (1:0) и Фарерские острова (2:1), а затем дома разгромила черногорок со счетом 3:0.

Турнирное положение в группе 3 лиги «С»:

1. Азербайджан – 13 очков, разница мячей 8-2 (5 матчей)

2. Черногория – 9, 12-4 (5)

3. Кипр – 7, 3-4 (5)

4. Фареры – 0, 1-14 (5).

В заключительном 6-м туре сборная Азербайджана примет в Баку команду Фарерских островов.

Согласно регламенту, победители пяти групп в лиге «С» получают право в следующем цикле выступать в лиге «B».

Три лучшие вторые команды в лиге «С» сыграют в плей-офф с тремя лучшими командами, занявшими третьи места в лиге «B». Победители двухматчевых противостояний также будут играть в лиге «B».

Женская сборная Азербайджана, пробившись в лигу «B», добилась того, что пока не удавалось мужской футбольной сборной. Футболисты трижды играли в Лиге наций и ни разу не смогли выиграть свою группу. Наша женская команда сделала это с первой же попытки, так как женская Лига наций проводится впервые.