Потери России в войне с Украиной

По открытым источникам удалось поименно подтвердить смерть 38 261 российского военного, погибшего в ходе полномасштабной войны в Украине. Информацию об этом распространили "Русская служба Би-би-си" и "Медиазона".

Исследователи подчеркивают, что эти цифры не отражают реальный уровень потерь, речь идет только о публичных сообщениях о гибели.

За прошедшие две недели (с 17 ноября по 1 декабря) в список погибших добавились почти 1200 человек, при этом "Медиазона" отмечает, что реальные цифры выше — журналисты не успевают обработать поток данных.

Рост числа погибших издание связывает с активными боевыми действиями.

"С начала ноября мы видим большое количество некрологов с местом гибели под Авдеевкой, теперь к ним добавились публикации о погибших в Херсонской области — там бои идут на островах Днепра и у села Крынки на подконтрольном России левом берегу", — говорится в сводке.

Как писала в июне "Русская служба Би-би-си", потеря 1200 человек за две недели — это в два раза больше, чем средние подтвержденные потери в течение 2022 года.