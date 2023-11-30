Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 00:21

Как известно, война с Украиной вызвала как минимум две больших волны отъезда россиян с родины. Первая была сразу после вторжения весной-летом 2022 года, вторая была реакцией на объявленную мобилизацию 21 сентября. Точную цифру уехавших назвать трудно, встречаются самые разные оценки – от 800 тысяч до полутора миллионов. Путинские чиновники с удовольствием говорят о том, что идет массовое возвращение обратно. Так ли это? Спикер Госдумы Вячеслав Володин еще в феврале утверждал, что в Россию обратно приехали 60%, чуть позже глава Минцифры Максуд Шадаев поднял цифру до 80%. Тенденция понятная: дескать, почти все одумались, а кто нет, тех России и не надо. В отношении «релокантов» стали разрабатывать репрессивные меры, чтобы те больно расплатились за свой непатриотизм в назидание остальным.

Политолог Маргарита Завадская изучает миграцию из России в рамках исследовательского проекта OutRush, и ее мнение о процессе отъезда основывается на добытых данных. Было проведено уже три волны опроса среди уехавших, выборка составила около 10 тысяч человек. По оценке Завадской, которой она поделилась с «Новой газетой», процент вернувшихся составляет примерно 15%. Причем среди них есть те, кто вернулся, чтобы окончательно уладить дела на родине перед тем, как ее окончательно покинуть. Покидают страну прочно и надолго. Исследовательница выделила несколько групп уехавших. Часть людей «считают, что в России им уже делать нечего, что у них там нет будущего и у России нет будущего». Они больше не связывают с ней свои перспективы и стараются максимально интегрироваться в те общества, куда перебрались. Вторая группа - самая многочисленная - до половины опрошенных. Они себя характеризуют как «россияне в изгнании», поддерживают отношения с соотечественниками за рубежом, но тоже рассматривают вариант возвращения как маловероятный. Третий тип – это те, кто привык работать удаленно, они себя и раньше не очень связывали со страной, люди космополитичных убеждений.