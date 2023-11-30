США обеспокоены поведением Венесуэлы

Соединенные Штаты обеспокоены "отсутствием прогресса" в выполнении Венесуэлой требований Вашингтона и готовы к приостановке процесса облегчения санкций. Об этом заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы глубоко обеспокоены отсутствием прогресса в деле освобождения наших неправомерно удерживаемых граждан и венесуэльских политических заключенных. Мы будем активно прилагать дипломатические усилия в решении этих конкретных вопросов и готовы в ближайшие дни принять меры, чтобы приостановить процесс облегчения некоторых санкций, если прогресс не будет достигнут", — сказал он.

Кирби также отметил, что Венесуэла и Гайана должны сохранять территориальный статус-кво до достижения новых договоренностей или решения Международного суда ООН.

Кирби заявил, что США выступают за соблюдение сухопутной границы между Гайаной и Венесуэлой, которое было определено арбитражем от 1899 года.

Представитель Белого дома заявил, что необходимо мирное решение спора до новых соглашений.

Стоит отметить, что Венесуэла собирается провести референдум о включении в свой состав область Эссекибо на западе Гайаны. Гайана обратилась в Международный суд с требованием остановить референдум в Венесуэле.