Эстония хочет депортировать за российское гражданство
Эстония ищет способ депортации лиц, принявших гражданство Российской Федерации. Как передает Postimees, об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Каллас подчеркнула, что получение российского гражданства жителями Эстонии в период военного конфликта между Россией и Украиной рассматривается как потенциальная угроза национальной безопасности Эстонии.
"Тот факт, что человек, проживавший в Эстонии, решает получить гражданство Российской Федерации в то время, когда Российская Федерация нападает на украинское государство и народ, свидетельствует о том, что в случае необходимости в рамках мобилизации он готов вступить в армию Российской Федерации и участвовать в нападениях на Украину. Это уже угроза безопасности Эстонской Республики и очень четкий сигнал, который эстонское государство не может игнорировать", — заявила Каллас.