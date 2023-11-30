Ганц вмешался и разрядил напряженность между Испанией и Израилем

Член чрезвычайного военного кабинета Израиля и лидер оппозиционного блока "Государственный лагерь" Бени Ганц провел телефонный разговор с испанским премьер-министром Педро Санчесом после повторного вызова испанского посла в израильский МИД. Посла вызвали на ковер в ответ на недавние заявления Санчеса. Офис Ганца сообщил о договоренности между двумя лидерами о продолжении прямого диалога, передают израильские СМИ.

В ходе недавнего визита в Израиль Санчес выразил солидарность с еврейским государством, посетив южные пограничные районы и встретившись с семьями заложников. Однако после посещения Египта он осудил израильскую операцию в Газе, призвав к прекращению огня. Это вызвало острую реакцию Нетаньяху и усилило дипломатическое напряжение между странами.

Испанский посол Анна Саломон была вызвана в МИД Израиля, на что МИД Испании ответил вызовом израильского посла в Мадриде Родики Радиан для вручения зеркальной ноты протеста.

Санчес повторно раскритиковал Израиль, выразив сомнения в его приверженности международному гуманитарному праву после сообщений о многочисленных смертях детей в Газе. В ответ Нетаньяху приказал министру Эли Коэну снова сделать выговор Саломон.

В итоге в ситуацию вмешался Ганц, проведя разговор с Санчесом и заверив его в стремлении Израиля минимизировать жертвы среди гражданских, в то время как ХАМАС использует женщин и детей в качестве щитов. Санчес подтвердил поддержку Испании права Израиля на самооборону, подчеркнув необходимость соблюдения международного права. Пресс-служба Ганца сообщила о договоренности лидеров продолжать общение.