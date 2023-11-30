Российская армия может начать более масштабное наступление в Украине после ожидаемой победы Владимира Путина на президентских выборах в марте 2024 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию западных спецслужб.

Российское военное наступление, по мнению экспертов, может столкнуться с упорным сопротивлением Вооруженных сил Украины. "Украина будет иметь преимущество защитника, и они демонстрируют в этом силу", - отметил высокопоставленный западный чиновник в интервью CNN.

Несмотря на неудачи в контрнаступательных действиях на юге и востоке, украинская армия добилась значительных успехов в других регионах. Атаки Украины на Черноморский флот России с применением дальнобойных ракет, в том числе Storm Shadow и морских беспилотников помогли открыть морские пути для транспортировки зерна и других важных товаров, что важно для экономики Украины.

Тем не менее западные разведслужбы предостерегают, что до середины 2024 года ситуация на поле боя может замедлиться, что приведет к "замороженному конфликту", который многие считают выгодным для Путина.