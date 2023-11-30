ЦАХАЛ сообщил о гибели израильских заложников: что известно

Израильская армия подтвердила смерть Элияху Маргалита, Ронена Энгеля, Майи Горен и Арье Залмановича. Эти имена были озвучены официальным представителем ЦАХАЛ Даниэлем Хагари, а также кибуцем Нир Оз, где проживали Энгель, Горен и Залманович.

В течение дня израильские СМИ и официальные источники сообщили о гибели семи израильтян, взятых в заложники боевиками ХАМАС 7 октября.

Даниэль Хагари также сообщил, что в Газе израильскими военными и службой безопасности Шин-Бет было обнаружено тело Офира Царфати, похищенного с музыкального фестиваля в Реиме.

Оттуда же похитили Гая Илуза. О его гибели сообщила на своей странице в фейсбуке школа, которую он окончил. По данным Haaretz, его семья также проинформирована о его смерти.

Haaretz также сообщила о смерти 70-летней Офры Кейдар из кибуца Беэри, чье тело находится у ХАМАС.

Стоит отметить, что не все сообщения о смерти заложников подтверждаются. Ранее на этой неделе ХАМАС объявил о гибели Шири Бибас и ее двух сыновей - 10-летнего Кфира и 4-летнего Ариэля, однако сегодня Хагари заявил, что ЦАХАЛ не может подтвердить эту информацию.