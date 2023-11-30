Глава арабской партии Израиля призвал палестинцев к ненасильственной борьбе

Председатель политической партии РААМ Мансур Аббас стал первым лидером арабской партии в Израиле, который публично призвал вооруженные палестинские группировки к демилитаризации и сотрудничеству с Палестинской автономией для мирного создания палестинского государства, передает The Times of Israel.

"Для движения вперед палестинским вооруженным группам необходимо отказаться от оружия. Они должны сотрудничать с Палестинской автономией, чтобы достичь национальной цели - создания мирного государства Палестина наряду с Израилем", — заявил Аббас в интервью CNN.

Аббас, чья исламистская партия РААМ стала первой арабской партией, вошедшей в израильскую коалицию, начал интервью с осуждения нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

"Любые действия против невинных людей, включая женщин, детей и пожилых, являются бесчеловечными и противоречат ценностям ислама. Мы категорически осуждаем это. Такие действия невозможно обсуждать или оправдывать, так как они противоречат всем человеческим и религиозным ценностям", — сказал он.

"Однако мы не должны забывать о существующей политической борьбе", — добавил Аббас.

"Действия вооруженных групп, направленные на достижение целей с применением насилия, в прошлом всегда проваливались. Палестинский народ становился жертвой каждой такой попытки и нес наибольшую утрату. В текущем конфликте мы говорим о более чем 15 000 погибших палестинцах", — с сожалением отметил он.