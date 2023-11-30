Эльмир Алиев, отдел спорта 02:06

Футбольный клуб «Карабах» продолжает приносить очки Азербайджану в таблице коэффициентов УЕФА.

Ничья с норвежским «Мольде» (1:1) в 5-м туре Лиги Европы добавила в копилку нашей страны еще 0,250 балла (за ничью на групповой стадии полагается 1 очко, которое делим на 4 - общее количество участников евросезона от Азербайджана). Таким образом, на данный момент у Азербайджана в клубном рейтинге УЕФА 18,125 балла, и мы по-прежнему занимаем 29-е место. А на 28-й позиции… Россия, которая по известным причинам уже второй сезон не выступает в еврокубках. Но если в прошлом сезоне УЕФА подарил российскому футболу 4,333 балла, то в этом году решил таких подарков не делать. Поэтому естественно, что Россия постепенно опускается в таблице. В нынешнем сезоне ее уже опередили Словакия и Болгария. Сейчас такая возможность есть у Азербайджана. У России 18,632 балла. Если «Карабах» в 6-м туре обыграет в Баку шведский «Хэккен», то заработает за эту победу 2 очка, то есть 0,500 балла. И рейтинг Азербайджана будет равен 18,625.

Казалось бы, не хватает совсем чуть-чуть. Но тут вспоминаем, что победа над шведами гарантирует «Карабаху» 2-е место в группе, а вторая строчка в Лиге Европы дает 2 бонусных очка. И таким образом, Азербайджан получит еще 0,500 балла, а значит, наш показатель достигнет 19,125. Этого уж точно хватит, чтобы обогнать Россию и подняться на 28-е место. Кстати, для этой цели может быть достаточно и ничьи «Карабаха» с «Хэккеном». Но тут важно, чтобы «Мольде» в параллельном матче не обыграл немецкий «Байер», потому что в таком случае «Карабах» опустится на 3-е место в группе и вылетит в Лигу конференций, а соответственно и бонуса не получит. Но будем надеяться на лучшее и думать о победе над шведами. Тем более, что она позволит Азербайджану установить новый собственный рекорд. Максимальный результат нашей страны за сезон в еврокубках – 4,375 балла. Это какие-то заколдованные цифры! Мы трижды останавливались на этом показателе – в сезонах 2015/16, 2017/18 и 2021/22. Сейчас у Азербайджана 3,875 балла. Несложно подсчитать, что в случае победы 14 декабря у нас будет 4,875 балла – лучшее достижение за всю историю выступления азербайджанских клубов в еврокубках!