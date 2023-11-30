Израиль нанес удар по Дамаску

В ночь на субботу, 2 декабря, сирийские государственные СМИ сообщили об израильской атаке с воздуха.

SANA передает, что атака была произведена в 0:35 по местному времени. Со ссылкой на высокопоставленные источники среди военных агентство пишет, что Израиль атаковал «несколько объектов» в районе Дамаска, и что большая часть выпущенных ракет была перехвачена. Официальные СМИ сообщают, что в результате атаки есть только материальный ущерб.

Это не первая атака за последние дни. 26 ноября поступила информация об «израильской атаке» на международный аэропорт Дамаска. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека отметил, что объекты в Дамаске, подвергшиеся атаке, принадлежат проиранским военизированным отрядам. Власти Израиля не комментировали этот инцидент.