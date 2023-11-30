«Почему Украина оказалась в такой ситуации?» Генерал Петреус назвал ошибки Запада

«2023 год стал годом, когда все наблюдали, удастся ли достичь прорыва любой из сторон», - сказал Петреус на презентации книги «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины», соавтором которой является.

Украина не смогла достичь того прорыва, на который все надеялись в ходе контрнаступления, начавшегося летом, из-за недостаточных поставок Киеву вооружения, прежде всего американского. Так считает бывший директор ЦРУ, экс-командующий международными коалициями в Ираке и в Афганистане генерал Дэвид Петреус. Об этом передает «Голос Америки».

«Почему Украина оказалась в такой ситуации? ...Мы видели задержки с предоставлением им (военной техники), наши танки лишь недавно добрались до них. Наша задержка в принятии решений по M1, задержки с одобрением танков Leopard, мы задержали решения по кассетным боеприпасам, которые могли быть очень полезными, системы ракет большего радиуса действия для реактивных систем залпового огня, и, наконец, самолеты современного образца», - перечислил Петреус причины, почему украинцам не далось контрнаступление.

Американский генерал подчеркнул, что «в нашей доктрине говорится, что чтобы прорвать те типы обороны, которые мы видели на юге (и я не думаю, что кто-то на самом деле оценивал глубину минных полей, и что Россия очень правильно сделала несколько линий обороны), нужно преимущество в воздухе, а также многое другое. И мы этого не дали украинцам».

Кроме этого, Петреус указал на ошибки Запада, которые частично привели к войне в Украине: «Думаю, одна из причин, почему Владимир Путин решил, что ему удастся избежать ответственности за вторжение в Украину, заключается в том, что мы не сделали достаточно после оккупации Крыма».