Торговая война? Молдавские фрукты и овощи запретили в России

Решение принято в связи с выявлением карантинных объектов в овощах и фруктах, которые могут нанести значительный ущерб сельскохозяйственному производству России. В официальном сообщении ведомства говорится, что Россельхознадзор вынужден восстановить ограничения, которые уже вводили в 2022 году.

Россельхознадзор с 4 декабря вводит запрет на ввоз продуктов растениеводства из части регионов Молдовы.

Причиной введения запрета указываются систематические случаи обнаружения карантинных объектов в овощах и фруктах, способных приносить многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству России. Также подчеркивается отсутствие ответов со стороны молдавского компетентного ведомства на предыдущие ноты Россельхознадзора и отсутствие принятия действенных мер для предотвращения поставок зараженной продукции.

В то же время Агентство безопасности пищевых продуктов Молдовы (ANSA) раскритиковало решение России ограничить импорт молдавской сельхозпродукции.

ANSA указывает, что последнее решение российских властей ввести эмбарго на молдавские фрукты и овощи «необоснованное и наносит ущерб молдавским производителям». Кроме того, оно противоречит международным фитосанитарным принципам и не основывается на реальных аргументах.

«Молдавские фрукты и овощи экспортируются более чем в 80 стран мира, в этом году объемы экспорта слив и яблок в европейские страны удвоились. Ни от одной страны, кроме России, не было сообщений ни о каких нарушениях», – заявляет ведомство.

Там добавили, что эмбарго, введенное Россией, «не имеет никакого отношения к качеству продукции из Молдовы», а до 1 декабря российские власти официально не сообщали о намерении ввести какие-либо ограничения.