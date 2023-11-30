Эльнур Мамедов, отдел экономики 10:27

Сегодня в мире все согласны с тезисом о необходимости отказа от ископаемого топлива, чтобы не допустить необратимого изменения климата на Земле. Разница лишь в том, что одни требуют полного и быстрого отказа от них, чтобы не допустить дальнейшего перегрева планеты, другие, в основном нефтегазодобывающие страны, настаивают на поэтапном переходе от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. При этом у каждой из сторон есть свои доводы.

Как заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) в Дубае, только полный отказ от использования ископаемых видов топлива позволит человечеству удержать глобальное потепление в пределах +1,5 градуса Цельсия, закрепленном в Парижском соглашении по климату от 2015 года. По словам генсека ООН, наука однозначно доказывает, что предел на уровне +1,5 градуса к уже существующему температурному режиму вполне реален, если только человечество перестанет сжигать все виды ископаемого топлива. Да-да, именно так - не сократит его использование, не уменьшит, а поэтапно откажется от него вовсе, учитывая четкие временные рамки Парижского соглашения по климату. Генсек ООН был категоричен и призвал участников и гостей конференции в ОАЭ остановиться, пока не пересечена линия невозврата.

Антониу Гутерриш также призвал хозяев ведущих топливных компаний не совершать эту роковую ошибку, поскольку климатическая устойчивость на планете – единственный жизнеспособный путь к экономической устойчивости их компаний. А помочь представителям промышленности сделать правильный выбор должны, по мнению генсека ООН, правительства стран. За счет чего? В частности, за счет мер регулирования, законодательства и прекращения субсидирования добычи ископаемых видов топлива. «Мировое сообщество обладает технологиями, которые позволят избежать самого страшного климатического хаоса, - убежден Антониу Гутерриш. - Но для этого необходимы немедленные действия, то есть, проявление лидерства, сотрудничества и политической воли». Какой именно будет реакция на призыв Гутерриша, покажут события ближайших дней. Но в том, что реакция будет, сомневаться не приходится. Достаточно отметить гневную отповедь генсека ОПЕК Хайсама аль-Гайса на недавнее предписание Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что мировая нефтегазовая отрасль столкнулась с моментом истины и должна сделать выбор – либо реальная перспектива дальнейшего перегрева планеты, либо немедленный переход к производству чистой энергии.

Аль-Гайса охарактеризовал доклад МЭА «Нефтегазовая отрасль в условиях перехода к нулевым выбросам» как «недипломатичные поучения и критика в отношении мировой нефтегазовой сферы». Интересно, что такой же позиции придерживаются не только в ОПЕК. Как заявил недавно Амос Хокштейн, советник президента США по энергетическим вопросам, выступивший на конференции Adipec также в ОАЭ, вложения средств в традиционные источники энергии нужны одновременно с очень серьезными инвестициями в сам энергетический переход. Хокштейн отметил, что перед миром стоят серьезные проблемы, над решением которых компании и правительства должны работать сообща. Причем инвестиций, которые идут из ОАЭ, США и других стран, явно недостаточно, поскольку речь идет о глобальном кризисе, требующем, соответственно, глобальных решений. Примерно в таком же духе высказались и министры энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, ОАЭ - Сухейль аль-Мазруи, Индии - Хардип Сингх Пури и другие.

Последний хотя и представляет страну, являющуюся одним из крупнейших потребителей нефти, отметил, что прежде, чем решать проблемы перехода от ископаемых источников к ВИЭ, необходимо вначале пережить текущий энергетический кризис. По словам Пури, если крупные стране не создадут инвестиционную «подушку безопасности», сам энергопереход окажется под вопросом. А вот председатель Совета ЕС Шарль Мишель призвал участников конференции как можно быстрее ликвидировать зависимость от ископаемого топлива, подчеркнув, что Евросоюз полностью привержен этому процессу и начиная с 1990 года на 30 процентов сократил выбросы в атмосферу промышленных парниковых газов. Шарль Мишель подчеркнул, что полон решимости утроить (!) использование возобновляемых источников энергии и удвоить энергоэффективность. И в этом плане предстоящее десятилетие имеет решающее значение.

С другой стороны, как можно говорить о столь высоких целях, если, скажем, президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны G7 показать пример и первыми взять на себя обязательство полностью отказаться от добычи угля, правда, в течение… ближайших семи лет, то есть до 2030 года. Как видим, мнения ведущих политиков мира в таком жизненно важном для всех вопросе, как сохранение климата на планете, расходятся. И это, по меньше мере, странно! Казалось бы, за прошедшие десятки лет, в течение которых этот вопрос обсуждался и продолжает обсуждаться на самых разных уровнях, вполне можно было разработать четкую стратегию энергоперехода с убедительными доказательствами и исчерпывающими формулами, а также поставить перед каждой страной обязывающие задачи и конкретные сроки.