Госкомитет: Никому ничего не должны

Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев отреагировал на распространенную в некоторых СМИ информацию о том, что ведомство задолжало другому учреждению более миллиона манатов.

В пресс-службе госкомитета заявили, что ведомство не имеет никакой задолженности за коммунальные услуги ни одному учреждению. Переселенцы же оплачивают коммунальные услуги учреждениям, предоставляющим эти услуги, на основании абонентского договора и соответствующих показаний счетчиков.

Далее в сообщении напоминается, что, согласно указу президента Азербайджанской Республики от 23 января 2017 года, вынужденным переселенцам выплачивается ежемесячное пособие из госбюджета в качестве компенсации за коммунальные и другие услуги. С тем чтобы единое ежемесячное пособие использовалось по назначению, соответствующим отделом госкомитета, местными представительствами и участками жилищно-коммунального хозяйства проводятся регулярные обучающие и агитационные мероприятия среди переселенцев.