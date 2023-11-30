Сабина Алиева в Ленкорани встретилась с детьми шехидов

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики и Общественное объединение поддержки семей шехидов «Зафар» провели в Ленкорани совместное мероприятие для детей шехидов Отечественной войны.

В ходе встречи с семьями шехидов, проживающих в Ленкорани, Масаллы, Лерике и Астаре, Сабина Алиева отметила, что к проблемам семей шехидов и защите их прав всегда внимательно относятся. Омбудсмен также отметила, что герои Отчественной войны, погибшие за независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, никогда не будут забыты, и память о них дорога.

Уполномоченный по правам человека выслушала обращения семей шехидов, отметив, что для решения этих вопросов будут приняты соответствующие меры.

В рамках мероприятия также была организована культурная программа для детей.