Мировой рекорд добычи нефти в США

Рост производства нефти стал ответом на российское вторжение в Украину в феврале 2022 года, в результате которого цена барреля нефти впервые за почти десятилетие превысила 100 долларов. Это стало стимулом для бурения новых скважин, которые сейчас начинают работать на полную мощность.

Добыча нефти в США достигла рекордного уровня. В сентябре американские нефтяные компании добывали 13,2 миллиона баррелей нефти в день, что выше уровня добычи в России и Саудовской Аравии. Об этом информирует «Радио Свобода».

Financial Times называет сентябрьский показатель Штатов максимальным во всей мировой истории.

Аналитики прогнозируют продолжение повышения производства нефти на 500 тысяч баррелей в день в будущем году.

Соединенные Штаты сейчас экспортируют около 4 миллионов баррелей нефти в день, превратившись в одного из крупнейших в мире экспортеров нефти. Основными покупателями американской нефти стали европейские и азиатские страны. Увеличивающиеся поставки американских нефти и природного газа помогли предотвратить кризисную ситуацию на европейском рынке энергоресурсов прошлой зимой.

Рост производства и падение цен нефти имеет важные политические последствия, отмечают наблюдатели. Это укрепило позиции администрации Байдена в отношениях с Россией, Венесуэлой и Ираном и избавило ее от необходимости полагаться на Саудовскую Аравию в качестве партнера по стабилизации мировых цен на нефть. Цены бензина в Соединенных Штатах упали почти на 40 процентов с середины прошлого года, что является важным аргументом в предвыборной кампании Джо Байдена.