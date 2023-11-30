Пашинян с соратниками обсудил, как вести себя с Россией

На собрании правящей в Армении партии «Гражданский договор», состоявшемся накануне, премьер-министр Никол Пашинян обсудил с соратниками политику в отношении России. Об этом пишет «Грапарак» со ссылкой на источники в партии.

Источники издания утверждают, что члены «Гражданского договора» заявили, что политику в отношении России будут продолжать в том же духе, хотя и не зайдут «слишком далеко» ввиду зависимости Армении от России в вопросах экономики и безопасности.

На заседании Пашинян не внес ясности в вопрос своего участия в саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге. Он также не рассказал о встрече глав комиссий по демаркации границы и вопросам пограничной безопасности Азербайджана и Армении, отмечает «Грапарак».

23 ноября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Никол Пашинян приедет на саммиты СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге в декабре.