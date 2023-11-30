В Москве устроили облавы на гей-клубы

Полиция Москвы провела несколько рейдов в клубах, где проходили вечеринки для ЛГБТК-комьюнити, передает «Медуза» со ссылкой на проект «Осторожно, Москва».

Рейды начались около 22:00 1 декабря и продолжались примерно до двух-трех часов ночи 2 декабря.

Полицейские пришли в три заведения: клуб «Секрет», бар MONO и на вечеринку Hunters Party. Полиция устроила рейды под предлогом поиска наркотиков.