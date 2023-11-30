В Москве устроили облавы на гей-клубы
Полиция Москвы провела несколько рейдов в клубах, где проходили вечеринки для ЛГБТК-комьюнити, передает «Медуза» со ссылкой на проект «Осторожно, Москва».
Рейды начались около 22:00 1 декабря и продолжались примерно до двух-трех часов ночи 2 декабря.
Полицейские пришли в три заведения: клуб «Секрет», бар MONO и на вечеринку Hunters Party. Полиция устроила рейды под предлогом поиска наркотиков.
«Посреди вечеринки остановили музыку и [полицейские] начали проходить в залы. На вечеринке были также граждане других государств. На выходе фотографировали паспорта без разрешения это сделать… У кого-то паника», — рассказал очевидец события.
«Осторожно, Москва» отметила, что администрация клубов заранее предупредила посетителей, что туда придет полиция. В баре MONO в этот день собиралась выступить Ольга Бузова, но она отменила выступление.
На вечеринке Hunters Party «есть задержанные». В МВД России это не комментировали.
По данным СМИ, полицейские также пришли в сауну у Цветного бульвара. «В сауне было неделикатно, с масками-шоу, всех мордой вниз положили», — рассказали очевидцы.
Верховный суд России 30 ноября объявил «экстремистским» и запретил в России «международное движение ЛГБТ». С соответствующим иском в суд обратился Минюст РФ.