Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве МЧС продолжает мероприятия по выявлению и ликвидации незаконных построек на территории Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в Баку и поселке Хокмали Апшеронского района были выявлены факты незаконного строительства без соответствующих разрешительных документов.

В результате мероприятий, проведенных Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве МЧС с участием представителей соответствующего местного органа исполнительной власти, незаконные строительные работы остановили, объекты снесли.