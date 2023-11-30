Сегодня в Токио стартовал турнир «Большого шлема» по дзюдо.

В нем принимают участие 14 представителей Азербайджана.

В первый день турнира наш 3-кратный чемпион Европы Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал золотую медаль. Он поочередно победил россиянина Махмадбека Махмадбекова, болгарина Марка Христова, корейца Эйнкьюль Ли, итальянца Мануэля Ломбардо, а в финале взял верх над японцем Соичи Хашимото.

Интересно, что азербайджанские дзюдоисты никогда ранее не побеждали на соревнованиях в Японии. Хидаят Гейдаров – первый дзюдоист, благодаря которому в Стране Восходящего солнца прозвучал гимн Азербайджана.

В весовой категории до 81 кг Зелим Цкаев стал бронзовым призером.

Соревнования завершатся завтра.