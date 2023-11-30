Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генштаба армии генерал-полковник Керим Велиев и другие представители руководящего состава министерства посетили воинские части, расположенные в приграничных с Арменией Кедабекском, Дашкесанском и Кельбаджарском направлениях.

В сообщении Минобороны говорится, что, встретившись с военнослужащими в подразделениях, дислоцированных в указанных направлениях, начальник Генштаба довел до личного состава задачи, поставленные президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией, дал конкретные указания по их выполнению.

Была проверена организация службы войск и боевого дежурства в подразделениях, находящихся на позициях в высокогорной местности. Доложено, что на позициях в соответствии с распорядком дня ведется непрерывная, круглосуточная служба, организовано боевое дежурство.

В сообщении Минобороны также говорится, что, побывав в артиллерийских, инженерных частях и в частях коммандос, генерал-полковник К.Велиев проверил их боевую готовность, заслушал доклады командного состава о повседневной деятельности подразделений и принимаемых мерах.