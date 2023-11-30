Израиль ведет ожесточенные бои с ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 2 декабря проводила масштабные операции против ХАМАС и других палестинских группировок в секторе Газа, в южной части палестинского анклава идут ожесточенные бои. Об этом в субботу сообщает Times of Israel.

Газета со ссылкой на источники пишет, что бои идут в районе города Хан-Юнис в южной части Газы, где, как предполагается, находится часть руководства ХАМАС.

Жители Газы сообщили, что ЦАХАЛ разбросал листовки в Хан-Юнисе, призывающие жителей перебираться на юг, в город Рафах, предупреждая, что оставаться в Хан-Юнисе опасно.

«Армия обороны Израиля решительно действует против террористических организаций, прилагая при этом огромные усилия для проведения различия между гражданскими лицами и террористами», - говорится в сообщении военных для жителей Газы.

В листовках отмечается, что «жители Газы не являются нашими врагами... ЦАХАЛ с сегодняшнего утра (пятницы) проводит контролируемую и целенаправленную эвакуацию жителей Газы, чтобы максимально удалить их из районов боевых действий».

Израиль, возобновив 1 декабря боевые действия, расширил их географию. В пятницу, как сообщил ЦАХАЛ, «были нанесены удары по террористическим объектам» в Газе, включая южные районы анклава, куда израильские военные ранее призывали жителей эвакуироваться.