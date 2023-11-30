Сердце погибшего боксера спасло жизнь азербайджанскому студенту

Органы 24-летнего турецкого боксера Гёркема Кайнара, который скончался в больнице после дорожно-транспортного происшествия, спасли жизнь шести человек. Сердце боксера пересадили азербайджанскому студенту.

Haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ сообщает, что отец погибшего боксера пожелал пожертвовать органы сына нуждающимся в срочной трансплантации.

ДТП произошло 20 ноября, в ней погибли два человека, включая Кайнара, еще двое получили ранения.

Сердце боксера было пересажено азербайджанскому студенту Фариду Азимли, который на протяжении шести лет лечился от сердечной недостаточности в больнице Университета Акдениз. Операция прошла в течение четырех часов. Сообщается, что состояние Азимли хорошее.