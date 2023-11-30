Во время воздушной тревоги была обесточена последняя линия «Запорожская АЭС — Днепровская» с напряжением 750 кВ. Возник полный блэкаут, и ЗАЭС перешла на питание от дизельгенераторов, которые включились в автоматическом режиме.

Вечером 1 декабря произошел обрыв линии электропередач «Запорожская ТЭС — Ферросплавная» с напряжением 330 кВ, через которую станция получала питание от украинской энергосистемы, сообщил Энергоатом Украины.

Энергоатом сообщает, что самая большая угроза безопасности была от 4-го энергоблока, поскольку оккупировавшие ЗАЭС российские войска использовали его с нарушением правил эксплуатации и держали в горячем состоянии.

«Обесточивание главных циркуляционных насосов, охлаждающих активную зону, приводит к переходу реакторной установки в режим естественной циркуляции. Такой режим тяжелый для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом, и он может привести к отказу основного оборудования энергоблока. Блок требует срочного перевода в холодное состояние», — говорится в сообщении.

В Энергоатоме добавили, что в субботу, 2 декабря, благодаря усилиям украинских специалистов была возобновлена связь АЭС с украинской энергосистемой - восстановлена работа линии электропередачи напряжением 750 кВ.