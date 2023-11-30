Эрдоган не откажется от своей позиции

Президент Турции Тайип Эрдоган не признает движение ХАМАС террористической организацией и не намерен пересматривать свою позицию в будущем. Об этом он сказал журналистам своего пула по возвращении из Дубая, где принял участие в Конференции ООН об изменении климата (COP28).

«ХАМАС не террористическая организация. Это люди, которые продолжают борьбу на горстке земель, которые им удавалось удерживать с 1947 года по сей день. Сейчас я придерживаюсь аналогичной позиции. Я никогда не смогу признать ХАМАС террористической организацией, что бы кто ни говорил», - так президент Турции ответил на вопрос об отношении к заявлению замминистра финансов США по противодействию терроризму и финансовой разведке Брайана Нельсона во время визита в Анкару на этой неделе, который выразил недовольство позицией Турции в отношении ХАМАС.

Турецкий лидер также сказал, что главы МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), которые в составе делегации ведут поиски вариантов ближневосточного урегулирования, готовы начать работу над дорожной картой.

«Члены ОИС объединились... в связи с ситуацией в Газе. Делегация провела переговоры в Лондоне, Париже, Барселоне, в Нью-Йорке в ООН. И мы увидели, что работа этой группы начала приносить очень серьезные результаты. Сейчас участники этой делегации считают, что можно подготовить дорожную карту, и в этом ключе предпринимаются определенные усилия. На следующей неделе рабочая группа ОИС встретится с представителями США», - сказал Эрдоган, добавив, что «уничтожение ХАМАС - не реалистичный сценарий».

Президент Турции, кроме того, сообщил, что около 3 тыс. адвокатов, в том числе турецкие, подали заявления в Международный уголовный суд (МУС) в связи с действиями Израиля в секторе Газа: «Эти люди (адвокаты – ред.) будут следить за процессом в Гааге», цитирует Эрдогана Anadolu.

«Наш депутат Джунейт Юксель сообщил, что его встречи в Гааге были успешными. Надеемся, что благодаря предоставленным нами документам и информации мы добьемся положительных результатов в МУС. Мы не оставим это дело. Мы хотим, чтобы все израильские руководители, причастные к этому геноциду, были преданы суду и наказаны. Мир обязан это сделать», - сказал Эрдоган.