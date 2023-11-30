Председателя Сената Чехии проинформировали о провокациях Армении

Как сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса, председатель чешского Сената отметил важность межпарламентских отношений с точки зрения развития связей между двумя странами. Назвав Азербайджан дружественной для Чешской Республики страной, Выстрчил отметил функциональные и сбалансированные отношения между странами.

На встрече была подчеркнута важная роль Азербайджана как надежного партнера, поставщика нефти и газа в Европу. Было отмечено, что между странами есть хорошие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества в различных сферах.

Указав на важность энергетических вопросов в современную эпоху, Милош Выстрчил подчеркнул, что высоко ценит сотрудничество между Азербайджаном и его страной в энергетической сфере. Он также отметил необходимость увеличения торгового оборота между странами.

В свою очередь председатель Милли Меджлиса отметила важную роль взаимных визитов и встреч, интенсификации политических консультаций в развитии отношений между странами. В связи с этим важное значение для дальнейшего развития отношений имеют взаимные визиты глав государств, встречи на высоком уровне. Спикер сказала, что это ее первый официальный визит в Чехию в качестве председателя Милли Меджлиса, и выразила уверенность в том, что визит этот поспособствует дальнейшему укреплению и расширению связей между странами. Она отметила, что укрепление контактов между парламентариями Азербайджана и Чехии послужит как дальнейшему углублению сотрудничества законодательных органов, так и взаимному предоставлению объективной информации общественности двух стран.

Сахиба Гафарова также рассказала о текущей ситуации в регионе, восстановительно-строительных работах, проводимых Азербайджаном. Кроме того, чешская сторона была проинформирована о военных и политических провокациях Армении против Азербайджана, о минной угрозе со стороны Армении, а также проведенных Азербайджаном антитеррористических мероприятиях локального характера, инициативах Азербайджана по нормализации отношений и подписанию мирного договора с Арменией.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что резолюции, основанные на необъективной и ложной информации о текущей ситуации в регионе, нанесли ущерб мирному процессу, говорится в сообщении Милли Меджлиса.