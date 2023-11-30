После скандала Лондона и Афин Карл III надел галстук с флагом Греции

Британский король Карл III появился на конференции ООН по климату (COP28) в галстуке в сине-белых цветах и крестом, которые совпадают с расцветкой и символикой флага Греции, сообщает Bloomberg.

В этом галстуке британский монарх произнес на конференции речь, а также встретился с британским премьером Риши Сунаком — одним из главных лиц скандала.

«Галстук, который сегодня был на его величестве, просто один из его текущей коллекции», — заверил Bloomberg представитель Букингемского дворца.

Король уже появлялся в этом галстуке до эскалации скандала, в частности, во время визита делегации из Южной Кореи на прошлой неделе, напоминает греческое издание City Times.

У Карла III греческие корни по линии отца, герцога Эдинбургского принца Филиппа.

Скандал разгорелся в конце ноября. Британский премьер Риши Сунак отменил запланированную встречу с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом и обвинил его в том, что тот нарушил обещание не использовать свою поездку в Лондон как возможность заявить о необходимости возвращения скульптур из Парфенона из Британского музея в Грецию. Близкие к греческому премьеру источники BBC сообщили, что тот был раздосадован и сбит с толку решением премьера Великобритании. Сам политик заявил, что не намерен отказываться от хороших отношений с королевством. «Я, конечно, хочу оставить этот досадный инцидент позади, но для танго всегда нужны двое», — добавил Мицотакис.