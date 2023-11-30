Рейтинг доверия украинцев к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному превысил показатели президента Владимира Зеленского. Об этом передает «Страна.ua» со ссылкой на данные опроса группы «Рейтинг».

Залужному «целиком доверяют» 63% опрошенных (Зеленскому - 39%), «скорее доверяют» 19% (у президента Украины - 33%). В целом доверие к главкому ВСУ держится на уровне 82%, к главе государства - 72%.

По данным «Рейтинга», доверие к Зеленскому начало снижаться с июля 2023 года.

На гипотетических выборах, в которых бы участвовал и Зеленский, и Залужный, никто из них не одержал бы победы в первом туре (у Зеленского - 47,4%, у Залужного - 30,7% среди тех, кто определился с кандидатурой). Во втором туре голоса разделились бы практически поровну - Зеленский взял бы 42%, а Залужный - 40%.