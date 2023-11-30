Арестович: Войной Украина и Россия не добьются своих целей

По его словам, которые приводят украинские СМИ, в России многие считают, что на войну в Украине у них есть еще полтора-два года, после чего внутри РФ под грузом проблем могут начаться «непредсказуемые процессы».

Украина и Россия не смогут добиться своих целей военным путем - выхода на границы 1991 года и разгрома ВСУ соответственно. Такое мнение высказал Алексей Арестович.

В России понимают, что не смогут за этот срок захватить всю территорию Украины, судя по нынешним темпам продвижения российской армии. Поэтому в Москве, по мнению Арестовича, готовы к перемирию: «Все, что я вижу по движениям российской стороны, - это желание остановить эту войну».

Но россияне, считает Арестович, не могут ее остановить на нынешнем этапе, поскольку не достигли своей основной цели - создания новой системы безопасности в Европе.

По его словам, благодаря Ялтинской системе после Второй мировой войны, а позже Хельсинкским соглашениям в Европе несколько десятилетий не было крупных вооруженных конфликтов. Эта система перестала работать с распадом СССР. «Теперь, когда система безопасности полностью разрушена, можно ли надеяться, что границы не будут пересматриваться?» - говорит Арестович.

Он также считает, что и Украина не сможет добиться своих целей военным путем. Поскольку, утверждает Арестович, 4,5 млн украинцев уклоняются от мобилизации, а «бригада в месяц» (по 100 солдат в день) самовольно оставляет позиции.

«Какие границы 1991 года? Батальон стирается за 2-3 недели в боях за какой-то куст, который комбату сказали взять. И это реальность», - заявил Арестович.

По его мнению, информполитика Украины вызвала рост провоенных настроений в РФ и «российские солдаты теперь реально верят в то, что они делают. Они реально сражаются за свою Россию, как они ее понимают».