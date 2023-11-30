Али Асадов поздравляет вице-президента Эмиратов

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, в письме отмечается, что Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты объединяют дружественные отношения, основанные на взаимном доверии и поддержке, общие религиозные и культурные ценности, что межгосударственные связи, построенные на этой прочной основе, успешно развиваются.

Особо подчеркивается расширение в последнее время сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической, туристической сферах, в области возобновляемой энергии.

В письме также отмечено, что двусторонние связи между Азербайджаном и ОАЭ имеют хорошие перспективы по многим направлениям, выражается уверенность, что расширение взаимовыгодного сотрудничества и впредь будет способствовать благополучию народов двух стран.