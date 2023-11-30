Разведка Украины: партизаны атаковали российских военных

Силы украинского сопротивления убили несколько российских военных и вывели из строя военный топливозаправщик в аннексированном РФ Мелитополе, утверждает военная разведка Украины.

По данным ведомства, «неожиданную и успешную атаку» партизаны реализовали 1 декабря на въезде в захваченный город.

ГУР утверждает, что «администрация» аннексированного Мелитополя пытается скрыть последствия атаки «из-за страха перед кремлевскими спецслужбами».

«Власти» города и Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.